Мир 04 марта 2023, 01:41 Украина потребовала от ЕС отправлять ей 250 тысяч снарядов в месяц Financial Times: Украина ждет от Евросоюза 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц РИА «Новости»

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Украина призвала Евросоюз отправлять ей каждый месяц 250 тысяч артиллерийских снарядов. Об этом сообщила газета Financial Times, опираясь на письмо главы украинского Минобороны Алексея Резникова для коллег в странах блока.

«Украина призвала ЕС отправлять Киеву 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц, чтобы восполнить критическую нехватку, ограничивающую продвижение на поле боя», — написало издание.

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По словам Резникова, украинские войска могут использовать только 20% от того количества снарядов, что они могли бы применять без дефицита припасов. По его словам, у Украины в месяц уходит в среднем 110 тысяч снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

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«Если бы мы не были ограничены количеством имеющихся артиллерийских снарядов, то использовали бы полный боекомплект — 594 тысячи снарядов в месяц», — заявил он.

Согласно оценкам министра, минимальная потребность ВСУ составляет около 60% от полного боекомплекта, или 356,4 тысячи снарядов в месяц.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал дефицит боеприпасов и вооружения у ВСУ. Также он попросил Европу ускорить поставки оружия.