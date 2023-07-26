Мир 26 июля 2023, 02:08 «Без всякой благодарности». Наглость украинских беженцев стала бесить поляков Польский политик Косиняк-Камы: наглость украинцев и киевского режима стала бесить поляков Freepik

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Жители Польши прекращают скрывать гнев, вызванный расчетливыми украинскими беженцами, которые нагло пользуются их великодушием. Об этом сообщил председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш в беседе с Wprost.

По его словам, ситуация стала выходить «за границы разумного». Выходцы с Украины позволяют себе слишком много.

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«Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращаются на родину», — сказал он.

Косиняк-Камыш выразил уверенность, что украинское правительство ведет себя также по отношению к Польше. Большое количество приезжих украинцев, финансовая поддержка Киева и множество продуктов с Украины в польских магазинах подрывают стабильность государства.

«Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает», — объяснил политик.

Ранее социолог Дорота Перетяткович заявила, что отношение поляков к украинцам изменилось в худшую сторону после масштабного наплыва беженцев. Местные граждане недовольны, что вынуждены конкурировать за рабочие места и места в образовательных учреждениях с новыми жителями их страны.