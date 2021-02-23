Украина потребовала лишить Россию права вето в Совбезе ООН

России следует запретить использовать право вето в ООН до тех пор, пока Москва остается стороной конфликта на юго-востоке Украины, участвуя в нем «с первого дня агрессии». Об этом заявил постпред Украины Сергей Кислица.

Свое требование он выдвинул на заседании генеральной Ассамблеи организации, посвященном ситуации на «временно оккупированных территориях Украины».

«Пока Россия отрицает свою роль в конфликте, перспективы мирного разрешения будут оставаться иллюзорными», — цитирует Кислицу РИА «Новости».

Украинский дипломат подчеркнул, что ООН «не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт».

«Он будет закрыт, когда российские военные будут выведены, как они были выведены одним февральским днем из Афганистана», — указал он.

Кислица подчеркнул, что миротворцы ООН смогут сыграть важную роль в мониторинге и восстановлении суверенного контроля Украины над своей границей.

В соответствии с указном, подписанным президентом Украины Владимиром Зеленским, Украина вышла из международных договоров, заключенных в рамках СНГ об использовании единого воздушного пространства.