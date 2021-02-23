Киев вышел из соглашений СНГ о воздушном пространстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках СНГ». Речь идет о соглашениях, заключенных в Минске и Ташкенте в 1991–1992 годах.

Документ опубликовал офис украинского президента. Отменяется действие договора о гражданской авиации и использовании воздушного пространства, как единого, подписанного главами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

Подписанный в 1992 году договор позволял этим странам предоставлять воздушное пространство над своей территорией для осуществления деятельности Вооруженных сил Содружества.

По поручению Зеленского МИД Украины уведомит о подписании указов совет по авиации и использованию воздушного пространства.

Экономист Юрий Гаврилечко предположил, что в ближайшие 10 лет экономика Украины скатится до уровня африканских стран.