«Вот они и будут варить воду бесконечно для того, чтобы не закончился кризис», — отметил он.

Существует единственный вариант в этой ситуации — заморозка происходящего в регионе. В таком случае Украина потеряет Донбасс навсегда, заявил Погребинский. Заморозка хороша тем, что больше не будет стрельбы. Однако тогда Киев потеряет людей и территории, написала «Политика Сегодня».

Ранее командование самопровозглашенных народных республик Донецка и Луганска опубликовало приказы о соблюдении перемирия с 27 июля. Запрещены применение огня, наступательные и диверсионные действия, размещение вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Режим прекращения огня устанавливается на бессрочный период до полного всеобъемлющего урегулирования статуса Донбасса.