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    30 июля 2020, 13:50

    Украина потеряет Донбасс навсегда при заморозке конфликта — политолог

    Алена Макаренко

    Украинские радикалы не хотят окончания завершения гражданской войны в Донбассе, потому что в противном случае в отношении них возбудят уголовные дела. Своим мнением в эфире телеканала «Наш» поделился политолог Михаил Погребинский.
    Украина потеряет Донбасс навсегда при заморозке конфликта — политолог

    «Вот они и будут варить воду бесконечно для того, чтобы не закончился кризис», — отметил он.

    Существует единственный вариант в этой ситуации — заморозка происходящего в регионе. В таком случае Украина потеряет Донбасс навсегда, заявил Погребинский. Заморозка хороша тем, что больше не будет стрельбы. Однако тогда Киев потеряет людей и территории, написала «Политика Сегодня».

    Ранее командование самопровозглашенных народных республик Донецка и Луганска опубликовало приказы о соблюдении перемирия с 27 июля. Запрещены применение огня, наступательные и диверсионные действия, размещение вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

    Режим прекращения огня устанавливается на бессрочный период до полного всеобъемлющего урегулирования статуса Донбасса.

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