Мир 17 апреля 2024, 07:35 Украина попыталась завербовать наемников в Южной Корее РИА «Новости»: Украина пытается вербовать наемников в Южной Корее Unsplash

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Украина пытается вербовать наемников в Южной Корее, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости». Очередное сообщение о «наборе сотрудников» в украинскую боевую группу появилось в популярном южнокорейском интернет-сообществе. Некоторые признаки указывают на то, что поначалу публикация распространялась по закрытым каналам.

Авторы поста озвучили требования: возраст от 20 до 35 лет, минимальная физическая форма, «общая адекватность» и — в качестве возможных бонусов — «профессиональная подготовка» (специальность инженера, оператора беспилотников, боевого медика или снайпера), знание иностранных языков. Заявки от желающих принимаются через указанный контакт в Telegram.

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К записи прикрепили ролик с боем, в котором демонстрируются минимальные физические требования к участникам и фото военных с шевронами в виде флага Украины. Тот же ролик публиковали в Telegram-канале «украинского военного сообщества» еще осенью 2023 года. Кстати, в этом канале примерно неделей раньше тоже вывесили объявление о наборе южнокорейских наемников.

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