Мир 11 апреля 2024, 18:59 ООН призвала Украину прекратить атаки на ЗАЭС Помощник генсека ООН потребовал прекратить атаки на Запорожскую АЭС РИА «Новости»

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ООН присоединилась к призыву МАГАТЭ прекратить атаки на Запорожскую АЭС. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности помощник генерального секретаря организации Мирослав Енча. Его слова привело РИА «Новости».

Енча упомянул о «прямом нападении» на ЗАЭС впервые с ноября 2022 года. По его словам, нельзя допустить «крупный ядерный инцидент».

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«Ни одна страна не получает выгоды, ни в военном смысле, ни в политическом, атакуя ядерные объекты», — пояснил помощник генсека.

В воскресенье, 7 апреля, ВСУ атаковали шестой энергоблок атомного объекта. На следующий день над АЭС сбили украинский беспилотник. Позднее ВСУ вновь ударили по территории станции, на этот раз попав в тренажер реакторного зала.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что объект был близок к ядерной аварии.