Украина попросила Донбасс начать поставки угля и электроэнергии на территорию страны. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР на минских переговорах Мария Ковшарь.

«Вчера на подгруппе по экономическим вопросам украинская сторона обратилась с просьбой обсудить вопрос коммерческих поставок электроэнергии и угля с Донбасса на Украину», — процитировало Ковшарь РИА «Новости».

По словам министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, самопровозглашенные республики Донбасса готовы обсудить просьбу Киева. Он отметил, что республики с пониманием отнеслись к проблеме украинской стороны.

«В особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано Комплексом мер, и сегодня повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность», — сообщил Дейнего.

При этом он добавил, что после подтверждения представители Киева предпочли промолчать.

В конце октября депутат Верховной Рады Украины Андрей Герус заявил, что с 1 ноября прекращаются поставки угля из России на Украину. Запрет касается только энергетического угля, а не коксующегося.