07 апреля 2024, 15:04
Регулярно и массово. Кулеба пожаловался на бомбардировку позиций ВСУ
Кулеба подтвердил данные об уничтоженных авиабомбами ВС России позициях ВСУ
Российские самолеты регулярно выпускают управляемые авиабомбы по позициям украинской армии. Об этом газете Financial Times заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«По [солдатам ВСУ] массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции», — подчеркнул дипломат.
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Глава МИД отметил, что украинские военные не могут скрыться от российских авиабомб. По его словам, бойцы ВСУ имеют возможность спастись от снарядов только в том случае, если собьют бомбардировщик.
Ранее Минобороны сообщило, что самолеты Су-34 ударили по позициям противника в зоне спецоперации с помощью авиабомб ОДАБ-500. Эти снаряды действуют в два этапа и обладают огромной разрушительной силой.
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