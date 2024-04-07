Спецоперация 07 апреля 2024, 15:04 Регулярно и массово. Кулеба пожаловался на бомбардировку позиций ВСУ Кулеба подтвердил данные об уничтоженных авиабомбами ВС России позициях ВСУ РИА «Новости»

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Российские самолеты регулярно выпускают управляемые авиабомбы по позициям украинской армии. Об этом газете Financial Times заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«По [солдатам ВСУ] массово и, я бы даже сказал, регулярно бьют управляемыми авиабомбами, которые уничтожают наши позиции», — подчеркнул дипломат.

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Глава МИД отметил, что украинские военные не могут скрыться от российских авиабомб. По его словам, бойцы ВСУ имеют возможность спастись от снарядов только в том случае, если собьют бомбардировщик.

Ранее Минобороны сообщило, что самолеты Су-34 ударили по позициям противника в зоне спецоперации с помощью авиабомб ОДАБ-500. Эти снаряды действуют в два этапа и обладают огромной разрушительной силой.