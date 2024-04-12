Мир 12 апреля 2024, 05:06 Украина попросила Францию помочь пережить 2024 год Figaro: Киев попросил Париж помочь пережить 2024 год до нового контрнаступления РИА «Новости»

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Украинское руководство попросило Францию помочь стране продержаться в 2024 году, чтобы в следующем начать новое наступление. Об этом сообщила газета Figaro со ссылкой на французского чиновника, встречающегося с властями Украины.

«Украинцы говорят нам: „Помогите нам продержаться в 2024 году, а в 2025 году мы сможем возобновить наступление“», — заявили в статье.

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По словам чиновника, речь шла о системе средней дальности земля-воздух ЗРК SAMP/T, развернутой французами в Румынии, чтобы защитить воздушное пространство союзников. Он добавил, что украинцам нужны не только системы, но еще и ракеты.

С последним не все просто, так как производитель ракет MBDA не сможет поставить больше ракет Aster 30 для этой ЗРК в краткосрочной перспективе. Кроме того, она также необходима французской армии, чтобы решать собственные задачи.

Издание также отметило, что ВСУ перешли на оборонительные позиции после прошлогоднего провала контрнаступления. На Западе уже обсуждают возможное поражение Украины из-за высокой смертоносности боев, оборачивающихся большими потерями личного состава.

Ранее агентство Bloomberg предсказало украинской армии тяжелейшие испытания в ближайшие несколько месяцев.