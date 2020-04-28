Польша угрожает арестом активов «Северного потока — 2», если не получит от «Газпрома» 1,5 миллиарда евро из-за перерасчета Ямальского контракта. По мнению российских экспертов, сорвать стройку и запуск газопровода Варшава не сможет. Но будет продолжать ставить палки в колеса, чтобы не терять деньги за транзит топлива.

Замминистра госактивов Польши Януш Ковальский заявил, что Польша попытается арестовать активы «Северного потока — 2», если «Газпром» не выплатит компании PGNiG шесть миллиардов злотых или 1,5 миллиарда евро по решению Стокгольмского арбитража. Юридические инструменты для воздействия у Варшавы имеются.

«Прежде всего следует наложить арест на акции компаний „Северный поток“ и „Северный поток — 2“. Это может, в свою очередь, затормозить процесс строительства второй ветки этого газопровода», — пояснил Ковальский газете Wprost.

В 1996 году стороны подписали Ямальский контракт о транзите газа из России в Германию. Он действует до 2022 года, причем в 2012-м Варшава добилась снижения газовых цен для собственных закупок. Но уже в 2015 году PGNiG обратилась в арбитраж с просьбой об очередном уменьшении стоимости.

В конце марта PGNiG сообщила, что получила решение арбитража. По словам представителей компании, с 1 ноября 2014 года суд изменил формулу расчета стоимости покупки топлива, поставляемого по газопроводу «Ямал — Европа». И теперь российская сторона должна вернуть 1,5 миллиарда евро, переплаченные польской компанией за шесть лет.

Причина конфликта в том, что «Газпром» выставил Польше обычный счет за апрельскую поставку топлива, пояснил «360» замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Но Варшава отчего-то решила, что теперь должна получать газ по более низкой, чем ранее, цене, и заявила, что «имеет право просить перерасчет».

Стоит учесть, что решение арбитража — конфиденциальная информация. Ни польские власти, ни «Газпром» его оригинал не публиковали. И никакого автоматического изменения в расчетах оно не предусматривает. Стороны как минимум должны провести переговоры, согласовать новые условия и зафиксировать их в Ямальском контракте. А как максимум — продолжить длительные судебные разбирательства.

«Учитывая отношение Польши к России в целом и то, что она демонстрирует в газовых переговорах, а они фактически заблокированы на протяжении последних лет, я предполагаю, что это все-таки будет продолжение судебных споров. То, что Польша сейчас кричит, она пытается этим давить на психику», — пояснил Гривач.

Чьи интересы защищает Польша?

Примечательно, что арестом активов «Газпрому» угрожает замминистра, а в прошлом бывший член правления PGNiG Януш Ковальский. Человек, которого по словам Гривача, изгнали из руководства организации. Поэтому происходящее может быть элементом внутренней борьбы в PGNiG.

В любом случае на запуске «Северного потока — 2» угрозы и судебные тяжбы не скажутся. Его строительство завершится в конце 2020 — начале 2021 года, как и ожидалось. Однако разногласия будут использоваться для влияния на власти других стран, в попытке убедить их, что «Газпром» — якобы ненадежный партнер.

«Но главный ненадежный партнер здесь — Польша и польская компания. Которая занимается судебным троллингом и, мягко выражаясь, неадекватно себя ведет как член Евросоюза. Потому что отстаивает интересы не европейских потребителей газа, а американских поставщиков», — заявил эксперт.

«Пчелы против меда»

Сейчас Польша — главный нарушитель европейской политики в сфере защиты климата и очистки своего энергетического баланса. 80% электроэнергии там до сих пор вырабатывается из угля. Что полностью противоречит нормам ЕС — другие страны или полностью от него отказались, или на пути к этому. При этом, подчеркнул Гривач, Польша противится развитию нормального газового рынка и занимается троллингом «пчелы против меда».

«Поляки хотят получить высокую цену за транзит через их территорию. Сейчас заканчивается контракт и они рассчитывали, что за счет блокировки СП-2 они получат преимущество в переговорах. Но преимущества не будет, потому что в том числе при их активном крике был подписан украинский контракт. И часть газа этого может быть направлена в Европу через украинский маршрут», — отметил эксперт.

Плюс Варшава надеялась продолжать получать от ЕС субсидии в миллиарды евро для строительства инфраструктуры для альтернативных поставок. Выступая на самом деле против интересов Евросоюза, страна пытается сделать на этом некий политический капитал и выбить дополнительные деньги для своего развития. Но в конечном итоге эта позиция окажется проигрышной.

Парадокс и субъективность

Решение Стокгольмского арбитража парадоксально и перечеркивает договорные отношения, заявил «360» первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Подписанные сторонами договоры обратной силы не имеют, но именно на это вынуждают пойти «Газпром».

«Это странно, непонятно и удивительно. В том числе и поэтому Россия вынуждена вводить поправки в Конституцию, по которым российские законы становятся выше международных. Потому что не в первый раз мы видим субъективность международных законов по отношению к РФ», — подчеркнул парламентарий.

Однако депутат убежден, что на сроке запуска СП-2 проблемы не скажутся. Связи между стройкой и тяжбами нет. Но Польша в самом деле продолжит мешать прокладке газопровода, поскольку получает деньги за транзит топлива по маршруту «Ямал — Европа» в Германию.