Спецоперация 09 марта 2024, 13:03 «Легко прорвутся». Украину предупредили о потере новых территорий BI: Украина потеряет больше территорий после отступления ВСУ из Авдеевки РИА «Новости»

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Украина рискует потерять еще больше территорий на фоне продвижения Вооруженных сил России после освобождения Авдеевки. Об этом сообщило издание Business Insider.

Российские войска продолжают идти вперед, не снижая темпы наступления. При этом ресурсы Украины стремительно иссякают.

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«И если она не сможет вовремя добыть необходимое оборудование и выстроить мощную оборону, то русские через нее легко прорвутся», — заявили авторы материала.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что укрепления ВС России значительно превосходят украинские оборонительные конструкции в зоне специальной операции. По его словам, это видно даже из космоса.

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев выразил мнение, что очередное контрнаступление ВСУ закончится так же, как и предыдущее. Оно обречено на провал.