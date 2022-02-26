Украина получит от США 350 миллионов долларов на оборону

Государственный секретарь США Энтони Блинкен санкционировал выделение до 350 миллионов долларов для оказания экстренной помощи Украине в сфере обороны. Заявление главы американской дипломатии распространил Госдепартамент США.

«Согласно поручению президента, я санкционировал беспрецедентное выделение 350 миллионов долларов для оказания незамедлительной поддержки Украине», — сказал Блинкен.

Таким образом, общий объем выделенной Штатами Украине помощи за год превысил один миллиард долларов. Таким образом Вашингтон, как отметил Блинкен, показывают миру, что поддерживают Киев.

«Этот транш помощи представляет собой еще один четкий сигнал о том, что США поддерживают народ Украины, отстаивающий суверенную, мужественную и гордую страну», — подчеркнул он.

По его словам, новый пакет помощи будет включать поставки оборонительных вооружений, которые должны помочь Киеву «справиться с угрозами».

Ранее президент США Джо Байден в меморандуме наделил госсекретаря полномочиями по предоставлению немедленной военной помощи Украине. Блинкен имеет право санкционировать отправку до 350 миллионов долларов в виде оборонных изделий и услуг Пентагона в виде военного обучения и подготовки.

В настоящее время продолжается специальная операции по демилитаризации и денацификации Украины. О ее начале утром 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, целью данной кампании является защита людей, «которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Согласно утверждению российского руководителя, решение об операции было принято после соответствующей просьбы, направленной со стороны руководства Донецкой и Луганской народных республик.

В министерстве обороны уточнили, что суть операции заключается в уничтожении с помощью сверхточных ударов объектов военной инфраструктуры ВСУ. При этом мирным жителям страны ничего не угрожает, подчеркнули в военном ведомстве.