Байден поручил выделить Украине военную помощь на 600 миллионов долларов

Президент США Джо Байден распорядился о предоставлении «немедленной военной помощи» Украине на 600 миллионов долларов. Соответствующее поручение дано госсекретарю. Меморандум появился на сайте Белого дома.

На нужды обороны предполагается направить 350 миллионов долларов. В рамках своих полномочий госсекретарь США определит, соответствует ли интересам США предоставление Украине безвозмездной помощи еще на 250 миллионов долларов.

Накануне вечером стало известно, что Байден и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры об антивоенной коалиции, оборонной помощи Украине и усилении санкций в отношении России. После беседы Зеленский в своем Twitter поблагодарил США за «мощную поддержку».

В 10:00 (18:00 по московскому времени) 26 февраля президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис обсудят ситуацию на Украине с членами своей команды по национальной безопасности ситуацию на Украине.

Ранее Белый дом заявлял, что США ни при каком сценарии не начнут боевые действия против России для защиты Украины.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации Украины. По словам главы российского государства, в планы не входит оккупация украинских территорий. В Минобороны уточнили, что в ходе операции наносятся высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры страны. Никакой угрозы для мирных жителей эти действия не несут.