Крым предъявит Украине несколько исков, в том числе по транспортной и энергетической блокадам полуострова. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции, с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад», — передало РИА «Новости» его слова.

По его словам, ущерб уже исчисляется триллионами. Константинов также отметил, что международная общественность должна обратить внимание на попытку Киева устроить геноцид в Крыму и дать этому «жесткую оценку».

«Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит», — сказал он. Не исключено, что Крым подаст еще один иск, связанный, как сказал глава парламента, с планомерным уничтожением инфраструктуры полуострова в составе Украины.

Депутат Верховной рады VII и VIII созывов Евгений Мураев ранее сообщил, что Украина в будущем рискует лишиться порядка 20 миллионов человек населения. По его словам, это стане последствием «нездоровой» политики властей, уточнило РИА ФАН.