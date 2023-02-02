Мир 02 февраля 2023, 17:06 Украина получит от Евросоюза очередные полмиллиарда евро Reuters: Евросоюз выделит Украине еще 500 миллионов евро РИА «Новости»

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Европейский союз выделит Украине очередной финансовый транш на 500 миллионов евро. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Совета Европы, которое привело агентство Reuters.

«Совет Европы в преддверии саммита Украина — ЕС принял решение выделить 500 миллионов евро финансовой помощи украинским военным», — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно, что в украинскую столицу прибыли глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и ряд высокопоставленных европейских чиновников.

На встрече стороны обсудят вопросы вступления Украины в составе содружества в ближайшей перспективе.

Фон дер Ляйен ранее сообщила, что Россия тоже должна внести свой вклад в восстановление инфраструктуры Украины. Она отметила, что ЕС работает над юридическими деталями передачи Украине замороженных российских активов в Европе.

Саммит Украина — Евросоюз пройдет в Киеве 3 февраля.