Мир 02 февраля 2023, 11:11 Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла на Украину Глава дипломатии ЕС Боррель и глава ЕК фон дер Ляйен прибыли в Киев Официальный сайт президента Украины

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Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также 14 высокопоставленных еврокоммисаров прибыли в четверг в Киев на заседание с руководством Украины в преддверии предстоящего саммита Евросоюз — Украина. Об этом Боррель сообщил в Twitter.

«Мы приехали в Киев, чтобы передать Украине и всем украинцам мощный сигнал поддержки Евросоюза», — написал Боррель.

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Также пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что на Украину также прибыли замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас и по свободе и ценностям Вера Юрова, замглавы ЕК по расширению Оливер Вархели и по урегулированию кризисов Януш Войцеховский.

Ранее Боррель заявил, что в повестке Евросоюза не стоит обсуждение вопроса вероятной передачи Украине боевых истребителей. По его словам, эта мера связана с тем, что в сообществе есть определенные разногласия на этот счет.

Саммит Евросоюз — Украина пройдет 3 февраля, на нем обсудят вероятное вступление страны в содружество. Некоторые западные СМИ сочли планы украинских властей вступить в ЕС в ближайшие два года нереалистичными.