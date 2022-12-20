Мир 20 декабря 2022, 23:34 Украина получит $610 млн помощи от Всемирного банка Всемирный банк утвердил новый пакет финансовой помощи Украине на 610 млн долларов РИА «Новости»

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Новый финансовый пакет помощи Украине утвердил Всемирный банк. Кредиты общей суммой в 610 миллионов долларов направят на оказание медицинских услуг, поддержание выплат населению, а также восстановление инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В организации отметили, что часть средств помогут правительству Украины покрыть траты бюджета, связанные с выплатой детских и семейных пособий, зарплаты государственных служащих и коммунальными платежами.

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Также деньги пойдут на восстановление доступа к медицинским услугам для жителей страны. В частности, средства направят на укрепление первичной медико-санитарной помощи, а также на психологов, к которым украинцы стали обращаться намного чаще. Кроме того, необходимо обеспечить больницы генераторами, так как они столкнулись с нехваткой мощностей.

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Президент Всемирного банка Дэвид Малпас заявил, что с начала проведения специальной военной операции организация вместе со странами партнерами собрала 18 миллиардов долларов для помощи Украине. Из них стране уже выделили 15 миллиардов.

Всемирный банк спрогнозировал, что к концу 2022 года число украинцев, живущих за чертой бедности, превысит восемь миллионов человек, что составляет почти четверть населения страны. Для того, чтобы ликвидировать это неравенство, властям Украины понадобится не менее 500 миллиардов евро.