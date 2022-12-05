Мир 05 декабря 2022, 03:24 Украине предрекли рост числа бедных до 8 млн человек к концу года Всемирный банк: к концу 2022 года число бедных на Украине составит 8 миллионов РИА «Новости»

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Число живущих в условиях бедности на Украине к конце этого года достигнет отметки в восемь миллионов. Такой прогноз в комментарии австрийской газете Presse сделала вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

«Уровень бедности повысится с 2 до 25% населения. Происходит радикальное негативное влияние на доходы и уровень жизни людей в Украине», — сказала Бьерде.

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По ее мнению, на восстановление украинскому правительству придется потратить не менее 500 миллиардов евро.

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Ранее о трудностях жителей в Великобритании в связи с резким падением доходов рассказала газета Independent.

Авторы статьи заявили, что британцы едят корм для домашних животных и подогревают еду на свечах. Это связано с серьезным повышением коммунальных платежей из-за резкого скачка цен на энергоресурсы.