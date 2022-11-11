Мир 11 ноября 2022, 23:55 Украина получила меньше денег от ЕС из-за отказа от переговоров с Россией Newsweek: ЕС пришлось сократить помощь Украине из-за отказа от переговоров с Россией РИА «Новости»

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Отказ властей Украины от переговоров с Россией отрицательно повлияли на процесс согласования финансовой помощи с Европейским Союзом. Об заявило издание Newsweek.

Сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари отметил, что Европа все больше ждет мирного урегулирования конфликта на Украине. Поэтому государства постепенно отказываются выделять средства на помощь Киеву. По словам Чорчиари, поддержка Украины уже воспринимается европейскими странами как бремя.

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«Если условия на Украине продолжат ухудшаться, у Европы может не остаться выбора», — отметил собеседник издания.

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По его словам, государства, которые играют ключевые роли в представлении финансовой помощи Украине, вынуждены заключать двусторонние контакты, чтобы не подводить других членов Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не закрывал дверь для диалога с властями России. До этого украинский лидер требовал от Москвы восстановления территориальной целостности, возмещения всех убытков и гарантий того, что боевых действий больше не будет.