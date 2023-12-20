Мир 20 декабря 2023, 03:07 Украина получила безалкогольное пиво в качестве гумпомощи Carlsberg передал украинцам гумпомощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива РИА «Новости»

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Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group передала Украине гуманитарную помощь в виде 24 тысяч банок безалкогольного пива. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

Пользователи с юмором прокомментировали новость о «пивной» гумпомощи для украинцев.

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«Еще и название такое — „Fun zero"(Забавный ноль). Констатация факта или просто срок выходит? Или это чтоб дроны сбивать, замена банкам с огурцами, так сказать?» — задался вопросом один из комментаторов.

До этого японский министр финансов Сюнъити Судзуки заявил, что правительство страны планирует выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере 4,5 миллиарда долларов (более 405 миллиардов рублей).

Еще раньше глава МВФ Кристалина Георгиева отметила, что Украина с учетом ее текущего дефицита бюджета «продержится» без финансовой поддержки со стороны западных стран всего пару месяцев.

Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. По предварительным данным, руководство пыталось передать иностранной организации права на исконные бренды российского завода.