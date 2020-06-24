Украина получила американские ракеты для противотанковых комплексов Javelin

По данным Минобороны Украины, 16 июня Киев получил по программе американского правительства «Международные военные продажи» ракеты и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов. Контракт по очередным военным поставками США и Украина подписали в декабре 2019 года.

Оставшуюся военную технику Штаты в соответствии с договоренностями передадут Украине в 2021–2022 годах.

Контракт в рамках этой программы заключили на сумму 36,5 миллиона долларов. Первую партию Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов) Вашингтон одобрил в марте 2018 года.

В прошлом году госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты дали Киеву оружие, чтобы украинцы могли «вести борьбу против русских».