    24 июня 2020, 13:55

    Украина получила американские ракеты для противотанковых комплексов Javelin

    Андрей Иванов

    Соединенные Штаты поставили на Украину партию ракет FGM-148E. Их используют для стрельбы из противотанковых комплексов Javelin. Об этом сообщил сайт украинского Министерства обороны.
    Украина получила американские ракеты для противотанковых комплексов Javelin

    По данным Минобороны Украины, 16 июня Киев получил по программе американского правительства «Международные военные продажи» ракеты и вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов. Контракт по очередным военным поставками США и Украина подписали в декабре 2019 года.

    Оставшуюся военную технику Штаты в соответствии с договоренностями передадут Украине в 2021–2022 годах.

    Контракт в рамках этой программы заключили на сумму 36,5 миллиона долларов. Первую партию Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет на общую сумму 47 миллионов долларов) Вашингтон одобрил в марте 2018 года.

    В прошлом году госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты дали Киеву оружие, чтобы украинцы могли «вести борьбу против русских».