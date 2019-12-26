Украина подписала контракт на поставку второй партии Javelin из США

Киев подписал договор о поставке второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Вооружение будет поставляться на Украину из США. Об этом сообщил замминистра обороны страны Анатолий Петренко.

«В течение IV квартала за счет сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США», — приводит слова Петренко «Интерфакс».

Он также отметил, что Киев закупал и другое вооружение. В частности военным уже передан беспилотный летательный аппарат оперативного радиуса действия, комплекс для управления артиллерией и радиолокационная станция для контрбатарейной борьбы.

Первый контракт на 37 установок Javelin и 200 ракет был заключен сторонами в 2018 году. В этом году стало известно, что Вашингтон предварительно согласился продать еще одну партию вооружения на сумму 39 миллионов долларов.

В ноябре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты предоставили Украине оружие для «борьбы против русских». О каком именно вооружении идет речь он не уточнил, но сказал, что это были системы «оборонительного оружия для народа Украины».