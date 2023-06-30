Мир 30 июня 2023, 08:50 Всемирный банк почти исчерпал средства для помощи Украине ТАСС: у Всемирного банка почти не осталось средств для помощи Украине Unsplash

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Внутренние возможности Всемирного банка (ВБ) по материальной поддержке Украины подходят к концу. Об этом заявил источник ТАСС в российской дирекции организации. Так он прокомментировал решение ВБ одобрить кредит киевскому режиму на 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии.

По его словам, этот шаг говорит «об исчерпании собственных ресурсов банка, а также о серьезных рисках, связанных с состоянием украинской экономики». Он отметил, что российская сторона оказалась против таких действий.

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Дирекция российского отделения напомнила, что международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings в апреле 2023 года уменьшило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с CCC+ до CCC с негативным прогнозом. Специалисты Международного валютного фонда считают, что падение украинского ВВП составило 30,3% в 2022 году.

Всемирный банк смог направить на помощь Украине свыше 24 миллиардов долларов, добавил собеседник агентства. Он привел данные по состоянию на апрель этого года. По его словам, около 90% средств представил не сам ВБ. Речь идет о суверенных гарантиях и грантах от таких государств, как Соединенные Штаты, Великобритания, страны ЕС, Япония.

«Финансирование предоставляется исключительно на гражданские статьи расходов: выплату пенсий, пособий и зарплат для работников здравоохранения и чрезвычайных служб», — объяснил источник.

Он заявил, что служба внутреннего аудита Всемирного банка следит за целевым использованием денег.