Минобороны показало эпичное видео залпов из установок «Град»

Комплексы «Град» применили в связке с новейшим комплексом разведки, управления и связи «Стрелец» и беспилотником «Орлан-10».

В учениях приняли участие мотострелковые соединения Восточного военного округа из Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области.

По легенде учений группа разведки, используя беспилотную авиацию, обнаружила крупные силы условного противника. С помощью дрона солдаты получили точные координаты и нанесли удары по целям, находящимся на удалении от 15 до 25 километров. Шквал огня «гарантированно остановил натиск и сорвал наступление» противника.

Маневры проходили на полигоне Трехречье в Приамурье. В них было задействовано около 400 единиц различного вооружения и техники.