Украина похвасталась своими десантно-штуромовыми катерами

Благодаря установленным на катерах водометам они могут разгоняться до 30 узлов. На борту установлены реактивные систем залпового огня с неуправляемыми ракетами С-8. После модернизации этих систем катера могут вести прицельный огонь даже во время волнения моря. Они стали тяжелее, но во время шторма это плюс. Катера могут перевозить штурмовую группу в составе 36 человек.

«Такие характеристики вполне устраивают командование ВМС, а главное — есть достойный ответ устаревшим большим десантным кораблям Черноморского флота РФ, которые гораздо медленнее и уже давно исчерпали свой ресурс», — говорится в сюжете.

В конце прошлого года руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут признал превосходство российского патрульного катера проекта «Соболь» над украинским артиллерийским катером (МБАК) типа «Гюрза-М».