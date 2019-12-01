Превосходство российских боевых катеров признали на Украине

Украинский депутат назвал консервными банками возвращенные Россией корабли Подробнее

«Украинский МБАК (около 54 тонн) и российский „Соболь“ (около 57,5 тонны). Интересно сравнить обводы корпуса у катеров одного тоннажа. Сразу видно, что МБАКи никак не адаптированы ни к скорости, ни к полноценным действиям в море. Надеюсь, на восьми корпусах ВМСУ закончит их закупку», — подписал фотографию с катерами Чмут.

В комментариях к посту развязалась дискуссия. Военный эксперт отметил, что российский катер в два раза быстрее украинского и превосходит его в мореходности. Также Чмут заявил, что радиолокационная незаметность «Гюрзы-М» вряд ли лучше, чем аналогичный показатель «Соболя».

Глава милитарного центра подчеркнул, что Украине вообще не стоит строить свои боевые корабли, так как это превращается в некую лотерею. Трудно понять, что получится на выходе. «Мы БТР изготовить не можем нормально, не то что корабль», — подчеркнул Чмут. По его мнению, лучший вариант для Украины — это закупка бывших в употреблении военных кораблей на Западе.

Корабли проекта «Соболь» — это серия патрульных катеров, предназначенных для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. «Соболь» может перехватывать быстроходные цели. Его создали для охраны прибрежной зоны, обеспечения сохранности природных ресурсов, а также охраны прибрежных коммуникаций и судов