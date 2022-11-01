Украина подписала с Чехией декларацию о членстве в НАТО | 360°

Мир 01 ноября 2022, 01:09 Украина подписала с Чехией декларацию о членстве в НАТО Президент Зеленский: Украина подписала с Чехией декларацию о членстве страны в НАТО РИА "Новости"

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве в НАТО. Как заявил он своем Telegram-канале, это необходимо для ускорения интеграции в альянс.

«Мы договорились этой декларацией, что будем укреплять сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО на Украине», — сказал он.

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Зеленский добавил, что страна планирует подписание таких деклараций и с другими странами.

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Кроме этого, Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в сфере обороны, энергетики и здравоохранения.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. В самом альянсе это понимают, добавил он.

Украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина де-факто уже находится в составе НАТО. При этом еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон напомнил, что Украина не может вступить в альянс во время боевых действий на ее территории.