Украина подписала с Чехией декларацию о членстве в НАТО | 360°

01 ноября 2022, 01:09
Украина подписала с Чехией декларацию о членстве в НАТО
Президент Зеленский: Украина подписала с Чехией декларацию о членстве страны в НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал с премьер-министром Чехии Петром Фиалой совместную декларацию о членстве в НАТО. Как заявил он своем Telegram-канале, это необходимо для ускорения интеграции в альянс.
«Мы договорились этой декларацией, что будем укреплять сотрудничество, чтобы обеспечить стандарты НАТО на Украине», — сказал он.
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Зеленский добавил, что страна планирует подписание таких деклараций и с другими странами.
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Кроме этого, Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в сфере обороны, энергетики и здравоохранения.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что прием Украины в НАТО может привести к третьей мировой войне. В самом альянсе это понимают, добавил он.
Украинский министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина де-факто уже находится в составе НАТО. При этом еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон напомнил, что Украина не может вступить в альянс во время боевых действий на ее территории.
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Украина
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