ЕС объявил, что Украина не может вступить в НАТО во время боевых действий | 360°

Мир 06 октября 2022, 10:58 Поделиться Telegram

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Viber ЕС объявил, что Украина не может вступить в НАТО во время боевых действий Еврокомиссар Бретон назвал символическим демаршем просьбу Зеленского принять страну в НАТО РИА «Новости»

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Украина не может вступить в НАТО во время военных действий на ее территории. Об этом заявил еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон в эфире французского телеканала BFM.

«Зеленский попросил о приеме Украины в НАТО, но, как известно, вопрос о вступлении в альянс не может ставиться в период военных действий на территории страны. А на Украине идут военные действия, и трудно сказать, когда они закончатся», — сказал он.

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Он пришел к выводу, что просьба украинского президента — это просто «политический демарш».

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До этого президент Украины Владимир Зеленский в ответ на начало процедуры вступления Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации объявил об ускоренном вступлении в НАТО. Альянс в очередной раз ответил ему отказом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прямой вопрос журналистов, готов ли альянс рассмотреть такую заявку, не ответил.

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