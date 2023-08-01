Мир 01 августа 2023, 10:13 Украина под угрозой мобилизации принудила полицию и тероборону сдавать биоматериалы РИАН: украинское командование стало принуждать полицию и тероборону сдавать биоматериалы РИА «Новости»

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Сотрудников полиции и территориальной обороны в Одесской области и на подконтрольной Украине части Запорожской области обязали с 20 июля сдавать биоматериалы. Об этом РИА «Новости» рассказал источник из силовых структур РФ, ссылаясь на информацию из украинских добровольческих формирований.

Правоохранители начали сдавать биоматериалы после выхода постановления украинского правительства и закона «О государственной регистрации геномной информации человека».

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До 19 августа власти планируют выявить число потенциальных доноров и получить информацию о качестве сданной крови. После этого у личного состава отберут биоматериал. Сама процедура должна пройти по согласию военных и полицейских, которых уже сейчас начали пугать последствиями отказа.

«Объясняется это необходимостью для идентификации в случае гибели. При отказе им угрожают увольнением, что грозит мобилизацией», — указал источник.

Накануне секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что киевский режим использует раненых солдат как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации. Он напомнил, что в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает пересадку человеческих органов без согласия.