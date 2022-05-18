Украина под давлением Евросоюза начала вывозить свое зерно из Одессы

Невзирая на угрозу дефицита Украина начала вывозить зерно из хранилищ в порту Одессы. Его доставят альтернативными путями в Европу, сообщил РИА «Новости» бывший сотрудник морской гавани.

Экспорт большой части пшеницы морским путем стал невозможным из-за ограничений в работе порта, поэтому под давлением Евросоюза был разработан план. Зерно повезут через порты Рени и Измаил, а дальше — по Дунаю. До 24 февраля в порту хранилось более 200 тысяч тонн пшеницы.

«Это [делается] вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины. В этом году есть реальная перспектива срыва сбора урожая», — рассказал источник.

Кроме зерна во второй половине апреля украинские власти распорядились вывезти из порта Одессы другие продовольственные товары, больше 10 тысяч контейнеров. Суматохой воспользовались собственники этих грузов и криминальные элементы — часть украли, другую распродали на выгодных для себя условиях.

Ранее стало известно, что ООН может смягчить антироссийские санкции, касающиеся калийных удобрений, чтобы вывезти с Украины заблокированное в портах Черного моря зерно.