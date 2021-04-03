Украина отменила запрет на ввоз газетной бумаги из России

Украинские власти убрали газетную бумагу из перечня товаров, которые запрещено ввозить из России. Постановление с обновленным списком опубликовали на сайте правительства страны.

«Кабинет Министров Украины постановляет внести изменения в перечень товаров, запрещенных к ввозу на территорию Украины из Российской Федерации, утвержденного постановлением», — отмечается в документе.

Согласно новому постановлению, теперь на Украину можно будет ввозить газетную бумагу с территории России. Запрет снимут через 10 дней после опубликования документа. На постановлении указана дата 1 апреля.

В конце марта правительство Украины запретило ввозить в страну ряд товаров из России. В список попало подсолнечное масло, а также газетная бумага, пшеница, моющие средства, туалетную бумагу, косметические салфетки, скатерти, картон и некоторые другие товары. Запрет должен был начать действовать с 10 апреля. Теперь из перечня исключили газетную бумагу, но все остальные позиции остались прежними.

Ранее Совбез Украины ввел санкции против филиала Россотрудничества в Киеве. Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников назвал ограничительные меры демонстративно-политическими.