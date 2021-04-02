Депутат ГД назвал санкции Украины против Россотрудничества демонстративно-политическими

Украинский Совбез ввел санкции против филиала Россотрудничества в Киеве. Такой шаг является демонстративно-политическим, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Это шаг политически-демонстративный, потому что фактически Россотрудничество с его центрами, которые должны работать, там не работают. Дело, конечно, не в танцах в кокошниках в Российском культурном центре», — привел слова Калашникова ТАСС.

Депутат пояснил, что речь идет о том, что Россотрудничество представляет русский язык и его развитие. Кроме того, дело в гуманитарных программах, ставших сейчас невозможными. Калашников отметил, что объявление ограничительных мер стало «шагом больше формальным и политическим». Санкции призваны показать, что власти Украины считают ненужными программы Россотрудничества.

Ранее издание «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщило, что Совет национальной безопасности Украины ввел санкции против филиала Россотрудничества. В ограничительный список попали 11 российских компаний.