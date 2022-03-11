Украина отказалась закупать ядерное топливо у России

Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива у России. Об этом заявили в компании «Энергоатом».

Сообщение об отказе «Энергоатома» закупать у России ядерное топливо появилось в официальном Telegram-канале украинского госпредприятия.

«„Энергоатом“ полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении.

Системный оператор «Укрэнерго» 9 марта заявил об обесточивании Чернобыльской АЭС. В «Энергоатоме» заявили, что все ядерные объекты в зоне отчуждения остались без электричества из-за повреждения ЛЭП. Электричество на ЧАЭС нужно для охлаждения топливных сборок, при нагревании бассейнов есть опасность выброса радиоактивных веществ. Оказалось, что Чернобыльскую АЭС обесточили украинские националисты, которые нанесли удар по подстанции, питающей ЧАЭС.

Компания обеспечивает около 55% потребности Украины в электроэнергии. Осенью и зимой показатель достигает 70%. В 2021 году «Энергоатом» увеличил выработку электроэнергии на 13,1%.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее поручил провести расследование по факту ударов украинских силовиков по подстанции и ЛЭП, питающим Чернобыльскую АЭС.