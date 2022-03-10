Бастрыкин поручил проверить удары ВСУ по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции
Глава СК РФ Бастрыкин поручил проверить удары ВСУ по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции
Главное следственное управление Следственного комитета РФ начнет расследования обстоятельств ударов украинских войск по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.
«Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Однако российские специалисты приняли оперативные меры и перешли на резервные дизель-генераторные источники питания.
Кроме того, Панков отметил, что Украина не хочет организовывать ремонтно-восстановительные работы по энергоснабжению Чернобыльской АЭС.
Также стало известно, что Запорожская АЭС перешла под полный контроль российских войск. Станция функционирует в штатном режиме. Охранявшие ее бойцы украинской нацгвардии сдали оружие, их отпустили домой, сообщили в Росгвардии.