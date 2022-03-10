Бастрыкин поручил проверить удары ВСУ по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции

Главное следственное управление Следственного комитета РФ начнет расследования обстоятельств ударов украинских войск по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.

«Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ генерал армии Николай Панков сообщил, что украинские националисты нанесли удар по электросетевым объектам, обеспечивающим энергоснабжение Чернобыльской АЭС. Однако российские специалисты приняли оперативные меры и перешли на резервные дизель-генераторные источники питания.

Кроме того, Панков отметил, что Украина не хочет организовывать ремонтно-восстановительные работы по энергоснабжению Чернобыльской АЭС.

Также стало известно, что Запорожская АЭС перешла под полный контроль российских войск. Станция функционирует в штатном режиме. Охранявшие ее бойцы украинской нацгвардии сдали оружие, их отпустили домой, сообщили в Росгвардии.