Мир 02 февраля 2024, 09:30 Украина отказалась от австралийских F-18, назвав их «летающим мусором» Украина отказалась от морально устаревших F-18, предложенных Австралией U.S. Department of Defense / Global Look Press

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Представитель ВВС Украины отказался от австралийских истребителей F-18 Hornet, написало издание Australian Financial Review. При этом он пояснил, что такая авиатехника давно морально устарела.

В 2023 году высокопоставленный представитель ВВС Украины, имя которого издание не привело, во время переговоров с австралийской стороной раскритиковал F-18. По данным газеты, он назвал самолеты «летающим мусором», подчеркнув, что Украина в них не нуждается.

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«Если бы он этого не сделал, они бы сейчас летали над Украиной», — заявил оборонный подрядчик из Австралии, который присутствовал на переговорах.

Австралия и Украина обсуждали возможность передачи 41 истребителя F-18. Пилоты австралийских ВВС летают на современных самолетах, а эти уже списали.

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер заявил, что Запад не передает Украине самолеты, потому что не верит в успех ВСУ. Поэтому никто не планирует «спустить в трубу» миллионы долларов ради сомнительной перспективы, подчеркнул он.