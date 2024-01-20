Мир 20 января 2024, 07:36 Риттер объяснил, почему Запад не спешит передавать Киеву F-16 Экс-разведчик Риттер: Запад не передает Киеву F-16, потому что не верит в успех РИА «Новости»

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Западные страны вряд ли передадут Украине истребители F-16 американского производства, поскольку не верят в его победу над Россией. Политики не хотят тратить впустую военные ресурсы. Такое мнение РИА «Новости» высказал офицер разведки в отставке Скотт Риттер.

В Минобороны Дании ранее сообщили, что отправка первых истребителей F-16 для ВСУ задерживается на полгода. Риттер считает, что за этот срок исход украинского конфликта будет окончательно ясен.

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«Последняя вещь, которая нужна Западу, — предоставить F-16 и видеть, что их сбивают», — пояснил собеседник агентства.

Риттер усомнился, что у российской армии нет средств, чтобы бороться с американскими самолетами. Тот факт, что Запад затягивает передачу самолетов, объясняется нежеланием «спустить в трубу» технику на миллиарды долларов. Но, подчеркнул он, даже если Киев получит F-16, то их будет мало, эти самолеты не смогут повлиять на ситуацию.

Ранее в командовании ВСУ признали, что содержать F-16 Украине будет очень сложно. Для такой техники нужна хорошая инфраструктура, которой у Киева нет.