Принятый в Верховной раде Украины закон, разрешающий принимать в разведку и вооруженные силы страны иностранных граждан свидетельствует от том, что в стране закончились военные специалисты. Таким мнением с «360» поделился военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин.

Он подчеркнул, что также это может свидетельствовать о том, что власти Украины не доверяют своим гражданам доступ к материалам разведывательной службы, откуда может выйти информация критического содержания.

«Украина просто отдает свою разведку на откуп иностранцам, а фактически США, потому что все кандидаты для службы в разведке должны получить одобрение Вашингтона», — заявил Литовкин.

Эксперт подчеркнул, что поступившие на службу в ВСУ иностранцы обороноспособности Украины не помогут. Уже сейчас военные соседней страны проигрывают в районе Донбасса, а после окончательного разгрома украинская армия потеряет все свои возможности.

О принятом Верховной радой законе о найме иностранных специалистов в украинскую разведку и ВСУ сообщил депутат Алексей Гончаренко. Он подчеркнул, что срок службы для иностранцев в Вооруженных силах Украины составит от трех до пяти лет.