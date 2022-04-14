Украина начнет принимать на работу в разведку и ВСУ иностранцев

Верховная рада Украины приняла закон, который разрешит иностранцам поступать на службу в разведку и Вооруженные силы страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что срок службы для иностранцев в Вооруженных силах Украины составит от трех до пяти лет.

«Приняли закон, который позволяет работать в разведке иностранцам и от трех до пяти лет разрешает служить в ВСУ», — заявил Гончаренко.

Украина и раньше привлекала иностранцев для ведения боевых действий после начала специальной операции. Но тогда речь шла о наемниках. Как рассказал «360» бывший полковник СБУ Василий Прозоров. Среди приезжающих на Украину были идейные русофобы, готовые бороться с российской армией, желающие почувствовать себя героями и набраться боевого опыта «солдаты удачи».