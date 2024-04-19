Мир 19 апреля 2024, 02:50 Украина оскорбилась от слов премьера Грузии МИД Украины раскритиковал премьера Грузии за слова об «украинизации» страны РИА «Новости»

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Украина посчитала, что слова грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе о риске «украинизации» закавказской республики негативно отражаются на отношениях между двумя государствами. Об этом заявили в украинском министерстве иностранных дел, передало РИА «Новости».

«Вызывают тревогу комментарии премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе относительно угрозы „украинизации“, против которой якобы направлен этот законопроект (об иноагентах — прим. ред.)», — сказано в публикации.

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В МИД отметили, что упоминание Украины «в столь оскорбительном контексте» вредит двусторонним отношениям.

Ранее Кобахидзе сказал, что законопроект об иноагентах должен защитить Грузию от украинизации. Он отметил, что правительство все равно не откажется от инициативы, несмотря на критику.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, США и страны ЕС уже выделили средства на свержение действующей в Грузии власти, поэтому они всеми способами пытаются помешать принятию закона об иноагентах. Данная инициатива помешает их планам.