Украина обвинила Россию в притеснении украинцев в Крыму

Законопроект, который приравнивает отчуждение российских территорий к экстремизму, усилит притеснения граждан Украины, проживающих на территории полуострова Крым.

Об этом заявила уполномоченный Верховой рады по правам человека Людмила Денисова, пишет РИА «Новости».

«Убеждена, что таким образом агрессор решил усилить притеснения граждан Украины, которые после российской оккупации остались проживать на полуострове и имеют проукраинскую позицию и выражают ее», — рассказала она.

Денисова считает, что этим Россия нарушает 10 статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой каждый имеет право на свободу выражения мнения. По ее словам, это право включает свободу придерживаться собственного мнения и идеи без вмешательства органов власти, а также независимо от границ.

На прошлой неделе в Госдуме предложили новый законопроект, в котором отчуждение территорий приравнивается к экстремистской деятельности. За призывы к нарушению грозит штраф около 300 тысяч рублей. За совершенное преступление — наказание до десяти лет тюремного срока.