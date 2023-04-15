Мир 15 апреля 2023, 22:47 Украина обвинила Польшу в нарушении договора из-за приостановки импорта зерна Минагрополитики Украины: Польша нарушила договор, приостановив импорт зерна РИА «Новости»

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Польша нарушила договор между странами, приняв решение приостановить импорт украинского зерна. Такое заявление сделали в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

На сайте ведомства указано, что приостановка импорта противоречит достигнутой ранее договоренности, согласно которой пшеница, кукуруза и подсолнечник с Украины будут идти через Польшу транзитом до 1 июля 2023 года.

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Украинские политики считают, что «односторонние кардинальные действия не ускорят положительного решения ситуации». По их мнению, сейчас самая сложная ситуация наблюдается у фермеров Украины.

В ближайшие дни Украина планирует согласовать с польской стороной новый договор, а также провести расследование «каких-либо злоупотреблений, которые могли быть в этом вопросе».

Правительство Польши приняло решение о приостановке импорта зерна с Украины 15 апреля. По словам экс-премьера страны и главы правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, это делается для защиты национального фермерства.