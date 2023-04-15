Мир 15 апреля 2023, 17:06 Польша временно запретит импорт украинского зерна Правительство Польши временно запретит импорт зерна с Украины РИА «Новости»

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Правительство Польши уполномочило глав профильных министерств проработать вопрос приостановки импорта украинского зерна. Об этом сообщила пресс-служба польского кабмина.

На заседании в субботу министр сельского хозяйства Роберт Телюс изложил проблемы, которые появились после начала потока украинского зерна.

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Члены правительства под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого обсудили формальные действия и возможные решения, которые можно предпринять для защиты польских потребителей и фермеров.

«Правительство уполномочило министра Телюса, а также Министерство технологий и развития издать необходимые законодательные акты для защиты внутреннего продовольственного рынка от дестабилизации, в том числе с помощью временного ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — говорится в заявлении кабмина.

В феврале польские фермеры вышли на демонстрацию с призывами отказаться от импорта зерна с Украины, писал Sputnik.