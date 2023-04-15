15 апреля 2023, 17:06
Польша временно запретит импорт украинского зерна
Правительство Польши временно запретит импорт зерна с Украины
Правительство Польши уполномочило глав профильных министерств проработать вопрос приостановки импорта украинского зерна. Об этом сообщила пресс-служба польского кабмина.
На заседании в субботу министр сельского хозяйства Роберт Телюс изложил проблемы, которые появились после начала потока украинского зерна.
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Члены правительства под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого обсудили формальные действия и возможные решения, которые можно предпринять для защиты польских потребителей и фермеров.
«Правительство уполномочило министра Телюса, а также Министерство технологий и развития издать необходимые законодательные акты для защиты внутреннего продовольственного рынка от дестабилизации, в том числе с помощью временного ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины», — говорится в заявлении кабмина.
В феврале польские фермеры вышли на демонстрацию с призывами отказаться от импорта зерна с Украины, писал Sputnik.
Украина
Польша
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