«Украина не в приоритете»: отказ Байдена от встречи с Зеленским объяснили

Президент США Джо Байден мог отказаться от встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за того, что сосредоточен на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным. Украина сейчас не в приоритете. Такое мнение в беседе с «360» высказала политолог Наталия Елисеева.

«Не могу сказать, что этот знак плохой. Но этот знак свидетельствует о том, что для Байдена Украина, украинская политика, отношения с Украиной не в приоритете. Сейчас для него самое важное — встреча с Путиным», — считает Елисеева.

По ее мнению, Байден хочет сначала провести переговоры с российским лидером, договориться о чем-то, потом сделать заявления. Эксперт считает, что Зеленский, вероятно, хотел поговорить с главой Белого дома о необходимости остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2». В одном из интервью президент Украины выразил мнение, что именно его американский коллега смог бы остановить строительство.

«По разным заявлениям, причиной отказа стал конфликт, связанный с „Нафтогазом“. Все играет против Зеленского. Зеленский хочет усидеть на двух стульях. Он хочет и свою политику проводить, и как-то с Байденом отношения выстраивать. Так не получится», — отметила Елисеева.

По ее словам, либо политик ведомый, либо самостоятельный. Однако пока речи о полном разрыве отношений Украины и США нет. Ведь Украина до сих пор остается тем рычагом, с помощью которого пытаются давить на Россию.

Ранее СМИ писали, что Джо Байден передумал встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом, который пройдет 16 июня в Женеве.