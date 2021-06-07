Президент США Джо Байден передумал встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским перед американо-российским саммитом. Причиной могло стать решение Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз».

По мнению администрация Байдена, Украина отказалась бороться с коррупцией, сообщил Axios.

Издание со ссылкой на источник сообщило, что в Белом доме планировали встречу с Зеленским перед встречей Джо Байдена и Владимира Путина. При этом Владимир Зеленский в интервью Axios заявил о желании встретиться с лидером Белого дома перед российско-американским саммитом в Женеве, чтобы, помимо прочего, обсудить «Северный поток — 2».

Владимир Путин и Джо Байден встретятся 16 июня в Женеве. Президент США планирует затронуть широкий спектр тем на саммите с российским лидером. Президенты поговорят о стратегической стабильности, кибербезопасности, ограничении работы посольств, об Иране, Северной Корее, Сирии, Афганистане, Украине, Белоруссии и Арктике, проблеме изменения климата.