Украинский самолет не пустили на Украину

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс с Мадейры, не долетел до Киева и совершил посадку в Кишиневе. Садиться на Украине запретил лизингодатель борта, передало ИА УНН со ссылкой на одну из пассажирок.

О запрете лизингодателя лететь на Украину сообщили за два часа до планируемого приземления в Киеве. Пассажирка рейса Ольга Руднева рассказала, что это решение объяснили тем, что лизингодатель «не готов рисковать» бортом.

«Поэтому — техническая посадка в Кишиневе. Отсюда автобусами в Киев», — сказала пассажирка.

Самолет, выполнявший рейс PQ 902 из города Фуншал на португальском острове Мадейра, должен был сесть в киевском международном аэропорту Борисполь в 03:50. По данным СМИ, в Кишиневе незапланированно оказались около 200 пассажиров. Их должны были забрать на автобусах и отвезти в Киев. Люди прождали несколько часов, и пока неизвестно, прислали ли за ними транспорт.

Представители SkyUp пока не комментировали ситуацию.

Ранее СМИ сообщили, что западные страховщики предупредили собственников самолетов о прекращении страхового покрытия воздушного пространства Украины для любых воздушных судов с 14 февраля.