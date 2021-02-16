Украина не сможет отказаться от российской электроэнергии

Украина продолжит покупать электроэнергию у России до конца отопительного сезона. Глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что поставки российской электроэнергии помогают «закрывать баланс в энергосистеме».

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление главы правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого в ходе форума «Украина 30. Платежки».

«Тот импорт, который идет сейчас, когда мы имеем 13 неожиданно сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и когда мы имеем фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций, говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно», — сказал он.

Закупки российской электроэнергии, по словам Кудрицкого, закрывают баланс в энергосистеме.

Ситуацию с потребностью в импорте электроэнергии изменится в середине марта или начале апреля, когда Украина ввезет уголь и подключит после ремонта энергоблоки тепло- и атомных электростанций. Тогда увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии. Поэтому назвал некорректным сообщением, что «импорт, который сейчас идет в энергосистему, лишний и ненужный».

Украинская энергетика, по словам Кудрицкого, сможет отсоединиться от рынов России и Белоруссии после присоединения страны к Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

В начале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России на фоне проблем в энергетической сфере. Президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар заявил, что это Москва «задействует энергетические рычаги влияния» на Киев. Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин предрек Украине энергетический кризис, так как запасы всех видов топлива в стране иссякли.