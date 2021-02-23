Украина назвала условия для отказа от российской электроэнергии

Украина назвала два условия, при которых страна сможет отказаться от электроэнергии из России. Первое — своевременная ремонтная кампания. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко.

«Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Он также добавил, что Украину необходимо отсоединить от энергосистемы России и Белоруссии, а также присоединить ее к европейской системе. Витренко отметил, что это уже не раз обсуждалось, однако продвижения в этой области до сих пор нет.

Украина приостановила закупки электроэнергии у России весной прошлого года из-за пандемии коронавируса. Но в феврале импорт возобновился.

Несколько дней назад «Газпром» сообщил, что снизил транзит газа через Украину. Объем упал на 20% по отношению к стабильному среднему уровню первых 16 дней февраля.