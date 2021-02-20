«Газпром» резко сократил транзит газа через Украину

«Газпром» с 17 февраля снизил транзит газа через Украину. Как сообщил «Интерфакс», объем упал на 20% по отношению к довольно стабильному среднему уровню первых 16 дней февраля.

В среду, по данным агентства, Россия прокачала через Украину 94,9 миллиона кубометров. Для сравнения, в первые 16 дней текущего месяца «Газпром» прокачивал через украинскую территорию по 119 миллионов кубометров топлива в сутки.

Минимальный уровень транзита газа в эти дни составлял 115,4 миллиона кубометров, а максимальный доходил до 120,8 миллиона.

До этого в январе «Газпром» уже снижал поставки газа через Украину. В первом месяце 2021 года российский газовый монополист прокачивал через Украину приблизительно по 124,5 миллиона кубометров газа в день, в декабре показатель был выше — на уровне 182,6 миллиона кубометров.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина после долгих и трудных переговоров подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину в Европу. Стороны заключили контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре.