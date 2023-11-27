Мир 27 ноября 2023, 15:53 Украина назвала условие, без которого не подпишет мирный договор с Россией Замминистра юстиции Мудра: Украина не пойдет на мир без репараций России Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

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Украина не подпишет мирный договор без репараций с российской стороны. Об этом заявила заместитель министра юстиции республики Ирина Мудра в беседе с сайтом «Цензор». Часть разговора опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — высказалась она.

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Она напомнила и о важном для Украины решении, к которому пришли во время саммита лидеров стран Евросоюза. Тогда члены ЕС договорились, что получаемые финансовыми учреждениями, в которых содержатся замороженные российские активы, доходы могут передать республике. Замминистра назвала такое решение «политической волей».

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович * обвинил Запад в недостаточной поддержке. По его словам, именно европейские союзники виновны в провальном контрнаступлении ВСУ и тяжелом положении всей страны.

* Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.